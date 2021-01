Lanuvio (Roma) – Muore 61enne dopo un volo di 8 metri (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ad assistere impotenti alla morte del loro caro, la moglie e la figlia dell’uomo. Stando alla ricostruzione degli eventi effettuata dalla Polizia di Genzano, il 61enne si stava arrampicando sul balcone perché aveva dimenticato le chiavi in casa. Voleva entrare da una porta finestra ma è scivolato e caduto da otto metri di altezza, morendo Leggi su periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ad assistere impotenti alla morte del loro caro, la moglie e la figlia dell’uomo. Stando alla ricostruzione degli eventi effettuata dalla Polizia di Genzano, ilsi stava arrampicando sul balcone perché aveva dimenticato le chiavi in casa. Voleva entrare da una porta finestra ma è scivolato e caduto da ottodi altezza, morendo

emergenzavvf : ?? 5 le vittime nella casa di riposo a #Lanuvio #Roma, 7 le persone in ospedale. In corso accertamenti di… - Agenzia_Ansa : Tragedia vicino #Roma: in una casa di riposo a Lanuvio cinque ospiti sono morti e altre sette persone sono state t… - emergenzavvf : ?? Dramma a #Lanuvio, alle porte di #Roma, deceduti nella notte alcuni anziani ospiti di una casa di riposo, traspor… - MoliPietro : Lanuvio (Roma) – Muore 61enne dopo un volo di 8 metri - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Lanuvio, tenta di scavalcare muro e cade da 10 metri: morto 61enne -