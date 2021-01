Io non sono una responsabile dell’ultima ora (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non sono una “responsabile”, o meglio non sono una responsabile dell’ultimo momento, per quanto questo esca su tutti i giornali continuamente da giorni, in una disprezzante analisi giornalistica da quattro soldi che finisce per fare una conta falsata dall’ignoranza di non sapere chi è in maggioranza e chi solo ora si appresta a sostenere questa maggioranza. poiché sostengo il governo Conte II dalla sua formazione, da subito, dai tempi del Papetee, da agosto e poi attivamente da settembre 2019. Il mio strappo con il M5S si è consumato tutto nel governo con la Lega, sovranista, razzista, negazionista. Ma anche se non sono una responsabile dell’ultima ora, non ho nulla contro i responsabili e i così cosiddetti costruttori, che in questo momento così difficile per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nonuna “”, o meglio nonunadell’ultimo momento, per quanto questo esca su tutti i giornali continuamente da giorni, in una disprezzante analisi giornalistica da quattro soldi che finisce per fare una conta falsata dall’ignoranza di non sapere chi è in maggioranza e chi solo ora si appresta a sostenere questa maggioranza. poiché sostengo il governo Conte II dalla sua formazione, da subito, dai tempi del Papetee, da agosto e poi attivamente da settembre 2019. Il mio strappo con il M5S si è consumato tutto nel governo con la Lega, sovranista, razzista, negazionista. Ma anche se nonunaora, non ho nulla contro i responsabili e i così cosiddetti costruttori, che in questo momento così difficile per ...

VittorioSgarbi : Di Maio: «Non lasceremo gli italiani nelle mani di irresponsabili». Sono le tue, di mani, che non hanno mai lavorat… - CarloCalenda : Sono intervenuto in diretta. Non ho mai conosciuto ne mai parlato con Mastella prima dell’altro giorno. È evidente… - borghi_claudio : Lo dico con il cuore in mano, non è un messaggio di circostanza. Sono vicino a tutti i negozianti e al loro persona… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Navalny arrestato a Mosca. 'Non ho paura, qui è casa mia' #ANSA - FabioPignalberi : @augustociardi75 Augusto mio ti sto ascoltando su trs. Ma perchè non dite la verità. Se l'Atalanta vince con l'udin… -

Ultime Notizie dalla rete : non sono Affidiamo ai privati i servizi pubblici, non sono il demonio Il Riformista Governo: da De Gasperi a D’Alema, ecco i 13 esecutivi senza maggioranza assoluta

Per superare l’esame delle Camere, al governo basta la maggioranza semplice. Nella storia repubblicana sono più di una decina gli esecutivi che l’hanno sfangata così ...

Riapertura scuole superiori, sì del Cts al governo: le Regioni che le tengono chiuse se ne assumono la responsabilità

Il Dpcm prevede la riapertura delle scuole in presenza, nelle zone gialla e arancione, tra il 50 e il 75 per cento: ma alcuni governatori non sono d’accordo ...

Per superare l’esame delle Camere, al governo basta la maggioranza semplice. Nella storia repubblicana sono più di una decina gli esecutivi che l’hanno sfangata così ...Il Dpcm prevede la riapertura delle scuole in presenza, nelle zone gialla e arancione, tra il 50 e il 75 per cento: ma alcuni governatori non sono d’accordo ...