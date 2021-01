Francesco Monte commenta la diretta di Zayn facendo una richiesta particolare e finisce in tendenza su Twitter (Di lunedì 18 gennaio 2021) Francesco Monte oggi è arrivato primo tra le tendenze di Twitter. Che cosa avrà fatto mai l’ex di Cecilia Rodriguez per scalare le classifiche del social network? È presto detto! L’ex degli One Direction Zayn Malik ha proposto ai suoi fan una diretta su Instagram alla quale ha partecipato in maniera attiva e propositiva proprio Francesco Monte. Quest’ultimo ha cominciato a lasciare una serie di commenti alla diretta di Zayn Malik, nella speranza di essere letto. Ciò che ha destato interesse è però stata la curiosa richiesta rivolta da Francesco Monte al cantante al quale ha chiesto di cimentarsi in un duetto assieme. L’ex One Direction non ha però notato il commento di ... Leggi su trendit (Di lunedì 18 gennaio 2021)oggi è arrivato primo tra le tendenze di. Che cosa avrà fatto mai l’ex di Cecilia Rodriguez per scalare le classifiche del social network? È presto detto! L’ex degli One DirectionMalik ha proposto ai suoi fan unasu Instagram alla quale ha partecipato in maniera attiva e propositiva proprio. Quest’ultimo ha cominciato a lasciare una serie di commenti alladiMalik, nella speranza di essere letto. Ciò che ha destato interesse è però stata la curiosarivolta daal cantante al quale ha chiesto di cimentarsi in un duetto assieme. L’ex One Direction non ha però notato il commento di ...

