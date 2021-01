Dopo Inter e derby, Juve e Roma perdono anche in Borsa (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo le sconfitte nel derby d’Italia con l’Inter e nel derby della capitale con la Lazio, Juventus e Roma fanno registrare una giornata negativa in Borsa. I titoli delle due società chiudono la giornata con il segno meno a Piazza Affari. Per quanto riguarda il club bianconero, il titolo ha fatto registrare un calo dell’1,32% L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021)le sconfitte neld’Italia con l’e neldella capitale con la Lazio,ntus efanno registrare una giornata negativa in. I titoli delle due società chiudono la giornata con il segno meno a Piazza Affari. Per quanto riguarda il club bianconero, il titolo ha fatto registrare un calo dell’1,32% L'articolo

Inter : ?? | STATS Alcuni dati su #Barella? ?? 5? assist in questa @SerieA: record personale rispetto alla scorsa Serie A,… - FBiasin : Quando #InterJuventus è senza storia ed è senza storia a favore dell'#Inter significa che, forse, dopo tanti anni i… - EzioGreggio : Inter vittoria meritata, superiori in tutto. Comunque dopo 9 anni di successi #ForzaJuve ora e sempre #juvestoriadiungrandeamore - morelli_rinaldo : l'Inter vince il derby d'Italia, la Lazio quello di Roma. In attesa di Cagliari-Milan, il punto dopo la 18a giornat… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Dopo Inter e derby, Juve e Roma perdono anche in Borsa: Dopo le sconfitte nel derby d’Italia con… -