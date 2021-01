Control sta per sbarcare anche su Xbox Game Pass per PC. Ecco la data di uscita

(Di lunedì 18 gennaio 2021) I giocatori PC che ancora non hanno provatodi Remedy sono fortunati; il 21 gennaio l'apprezzato titolo sarà disponibile super PC. Il titolo di Remedy è già arrivato su, poiché Microsoft ha aggiuntoal servizio per console il mese scorso. La sua aggiunta è stata accompagnata da giochi del calibro di GreedFall e Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Indubbiamente, il valore dicontinua a crescere. Per soli 9,99 Euro al mese, i membri possono accedere a una vasta libreria di giochi piena di uscite più e meno recenti. Uno dei principali vantaggi è la possibilità di giocare a titolioriginali senza costi aggiuntivi, ma...

I giocatori PC che ancora non hanno provato Control di Remedy sono fortunati; il 21 gennaio l'apprezzato titolo sarà disponibile su Xbox Game Pass per PC. Il titolo di Remedy è già arrivato su Game Pa ...Control sta per essere inserito nel catalogo di Xbox Game Pass per PC, come annunciato sul canale ufficiale Twitter del servizio. L'avventura in terza persona di Remedy Entertainment, entrata in Game ...