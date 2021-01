Control: in arrivo anche su Xbox Game Pass per PC (Di lunedì 18 gennaio 2021) Attraverso un tweet è stato confermato l’atteso arrivo di Control in versione PC per Xbox Game Pass, il tutto a partire dal prossimo 21 Gennaio Control, il pluripremiato titolo sviluppato da Remedy Entertainment, è oramai in procinto di sbarcare su Xbox Game Pass anche per PC, dando finalmente corpo alle numerose speculazioni in merito che si sono diffuse nel corso degli ultimi mesi. La notizia è stata ufficialmente confermata tramite un tweet, diffuso dall’account ufficiale del Pass Microsoft, tramite il quale apprendiamo che il gioco sarà disponibile per il download a partire dal prossimo 21 Gennaio. Uscito originariamente nel 2019, lo shooter in terza persona era arrivato sulle console della ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 18 gennaio 2021) Attraverso un tweet è stato confermato l’attesodiin versione PC per, il tutto a partire dal prossimo 21 Gennaio, il pluripremiato titolo sviluppato da Remedy Entertainment, è oramai in procinto di sbarcare super PC, dando finalmente corpo alle numerose speculazioni in merito che si sono diffuse nel corso degli ultimi mesi. La notizia è stata ufficialmente confermata tramite un tweet, diffuso dall’account ufficiale delMicrosoft, tramite il quale apprendiamo che il gioco sarà disponibile per il download a partire dal prossimo 21 Gennaio. Uscito originariamente nel 2019, lo shooter in terza persona era arrivato sulle console della ...

