Catanzaro | 22enne violentata due volte sul lungomare | arrestato un uomo

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Una ragazza di 22 anni è stataduenel catanzarese. A raccontare il tutto alle forze dell’ordine è stata la giovane vittima che ha spiegato di essersi caduta nel tranello del suo aguzzino che ha incontrato per l’acquisto di droga. I due si sono incontrati suldel quartiere Lido di: è qui che il 26enne di origine marocchina ha attirato la donna dietro una scogliera e l’ha. Successivamente si sarebbe offerto di accompagnarla a casa ma invece di fare quanto detto l’ha portata nella pineta di Simeri Mare violentandola nuovamente e poi fuggendo nelle vicine campagne. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza, in piena notte, ha chiesto aiuto ad una famiglia del posto, suonando al campanello della prima abitazione che ha incontrato. È qui che ...

La 22enne, visibilmente scossa ... e hanno arrestato il giovane che si trovava in un appartamento a Simeri Crichi. Attualmente la Procura di Catanzaro ha disposto la custodia cautelare in carcere. In ...Incubo sul lungomare di Catanzaro: una ragazza di 22 anni è stata violentata due volte da un 26enne di origine marocchina. Arrestato.