Borse europee deboli. A Piazza Affari corre Stellantis (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Bilancio all'insegna della debolezza per le principali Borse europee, orfane oggi del fato di Wall Street chiusa per il Martin Luther King Day. La borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità, con l'attenzione degli investitori che resta focalizzata sul voto decisivo in Senato sulla tenuta del Governo Conte. Più in generale il focus degli operatori è rivolto all'evoluzione della pandemia e alla disponibilità dei vaccini. Sul mercato valutario, poco mosso Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,207. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.831,9 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 52,35 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, ...

