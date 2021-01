Vaccini, in Friuli-Venezia Giulia finite le dosi: e dal 19 gennaio verranno inoculati solo i richiami (Di lunedì 18 gennaio 2021) La decisione di Pfizer di consegnare il 29 per cento in meno di dosi dei Vaccini nelle prossime settimane, rischia di rallentare o addirittura di bloccare la campagna vaccinale in Italia. L’allarme è già arrivato dalla Liguria e dalla Sicilia: i Vaccini anti-Covid stanno finendo. In Friuli-Venezia Giulia, invece, stando al vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, la situazione sarebbe anche peggiore. Coronavirus, Pfizer conferma il taglio del 30% alle forniture e sceglie quali regioni penalizzare di più. La rabbia di Arcuri Dal 19 gennaio, infatti, «proseguirà il piano di vaccinazione solo per chi ha in programma la somministrazione della seconda dose, mentre verranno posticipate le vaccinazioni di chi si ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021) La decisione di Pfizer di consegnare il 29 per cento in meno dideinelle prossime settimane, rischia di rallentare o addirittura di bloccare la campagna vaccinale in Italia. L’allarme è già arrivato dalla Liguria e dalla Sicilia: ianti-Covid stanno finendo. In, invece, stando al vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, la situazione sarebbe anche peggiore. Coronavirus, Pfizer conferma il taglio del 30% alle forniture e sceglie quali regioni penalizzare di più. La rabbia di Arcuri Dal 19, infatti, «proseguirà il piano di vaccinazioneper chi ha in programma la somministrazione della seconda dose, mentreposticipate le vaccinazioni di chi si ...

