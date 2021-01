Uomini e Donne, Giorgio Manetti gela Maria De Filippi: "Non credo che le scelte..." (Di domenica 17 gennaio 2021) Giorgio Manetti insinua il dubbio sulle scelte di Maria De Filippi a Uomini e Donne, poi la stoccata a Gemma Galgani. Leggi su comingsoon (Di domenica 17 gennaio 2021)insinua il dubbio sullediDe, poi la stoccata a Gemma Galgani.

robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - guerini_lorenzo : Con oltre 200 anni di storia i @_Carabinieri_ sono orgoglio e punto di riferimento. Donne e uomini impegnati ogni g… - _Carabinieri_ : Gli onori alla Bandiera di Guerra dell’Arma concludono la cerimonia di avvicendamento del Comandante Generale dei… - ennemme : RT @eu_pizzimenti: Dopo 3 decenni fallimentari di politica incentrata sui (presunti) leader, non vi viene il sospetto che forse il problema… - ilariamongardi : @Laila1231320 È voglia di sicurezza... Poi però, dopo le donne si annoiano con la sicurezza, allora cercano l'avven… -