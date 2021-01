Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione sull’autostrada per Fiumicino alè bloccato per un incidente tra Parco dei Medici e via Isacco Newton direzioni via della Magliana per un altro incidente possibili rallentamenti in via Walter Tobagi all’altezza di via dell’Usignolo prese con i lavori di manutenzione sul viadotto della Magliana carreggiata ridotta avrebbe del pattinaggio e vede la maglia nelle due direzioni possibili formazioni di rallentamenti nelle ore di maggiorblocco delall’interno della fascia verde fino alle 20:30 per ciclomotori e motoveicoli fino ad Euro 1 autoveicoli a benzina e diesel fino a loro due e stiamo a distanza vietato uscire dalla propria regione tranne che per motivi di lavoro salute o necessità giustificati da autocertificazione intensificati i controlli su ...