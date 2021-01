Serie C, Girone C: risultati, marcatori e classifica dopo l’ultima di andata (Di domenica 17 gennaio 2021) Diciannovesima giornata molto interessante in Serie C Girone C. Si è chiuso anche il Girone di andata con la Ternana per il momento ammazza-campionato. Il Bari oggi ha tenuto il passo. Questi i risultati e i marcatori dell'ultimo turno:Palermo-Virtus Francavilla 1-2: 37' Valente-67' Castorani, 88' CicconeCatania-Foggia 2-1: 15' Dall'Oglio, 51' Piccolo-45' Dell'AgnelloMonopoli-Catanzaro 1-1: 55' Soleri-91' aut. PiccinniBisceglie-Bari 0-1: 86' AntenucciJuve Stabia-Ternana 0-3: 28' Peralta, 42' Suagher, 51' VantaggiatoPaganese-Casertana 1-3: 7' rig. Diop-57' Castaldo, 70' Cuppone, 72' IcardiViterbese-Teramo 1-0: 43' TounkaraTurris-Vibonese 1-1: 88' Romano-33' PlesciaAvellino-Cavese 1-0: 10' AdamoHa riposato il PotenzaclassificaTernana 43*Bari 38*Avellino 31 *Catania ... Leggi su itasportpress (Di domenica 17 gennaio 2021) Diciannovesima giornata molto interessante inC. Si è chiuso anche ildicon la Ternana per il momento ammazza-campionato. Il Bari oggi ha tenuto il passo. Questi ie idell'ultimo turno:Palermo-Virtus Francavilla 1-2: 37' Valente-67' Castorani, 88' CicconeCatania-Foggia 2-1: 15' Dall'Oglio, 51' Piccolo-45' Dell'AgnelloMonopoli-Catanzaro 1-1: 55' Soleri-91' aut. PiccinniBisceglie-Bari 0-1: 86' AntenucciJuve Stabia-Ternana 0-3: 28' Peralta, 42' Suagher, 51' VantaggiatoPaganese-Casertana 1-3: 7' rig. Diop-57' Castaldo, 70' Cuppone, 72' IcardiViterbese-Teramo 1-0: 43' TounkaraTurris-Vibonese 1-1: 88' Romano-33' PlesciaAvellino-Cavese 1-0: 10' AdamoHa riposato il PotenzaTernana 43*Bari 38*Avellino 31 *Catania ...

AntoVitiello : #Milan a quota 40 punti dopo 17 giornate, i rossoneri hanno fatto meglio solo nella stagione 2003/04 (42). Il Milan… - gippu1 : La statistica è piuttosto complicata da verificare, ma Federico Chiesa dovrebbe essere il primo calciatore della st… - AlmaCalcioTosca : Serie D Girone E - Le cronache di oggi domenica 17 gennaio - ItaSportPress : Serie C, Girone C: risultati, marcatori e classifica dopo l'ultima di andata - - sportli26181512 : La Ternana non si ferma più: 3-0 alla Juve Stabia. Bari ok di misura: I rossoverdi proseguono la loro marcia trionf… -