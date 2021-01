Sconcertante Lapo Elkann | entra in studio | disastro dopo 4 secondi Raptus con la Venier | gelo su Rai 1

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 gennaio 2021) Era attesissimo,alla Domenica In di Mara. Super-ospite nella puntata in onda su Rai 1 oggi, domenica 17 gennaio. E il rampollo di casa Agnelli non ha tradito le aspettative, sin dal primo secondo. Già, perché l'ingresso inè stato piuttosto... burrascoso. Eccolo palesarsi negli studi di Viale Mazzini con jeans, t-shirt e capello biondo platino. Ma, soprattutto, con la mascherina sul volto. Peccato che subitoaver messo piede insi sfila la mascherina, fa due passi, si avvicina allae prova a baciarla, quando ovviamente in televisione, al tempo della pandemia, è impossibile farlo. Lo "scatto" di Zia Mara, però, ha fatto allontanare. Nessun bacio. E ...