Pitti Uomo in emergenza sfila sul digitale. Ma non è solo una scelta momentanea

(Di domenica 17 gennaio 2021) di Linda Salvetti È in streaming, la 99esima edizione della fiera internazionale della moda maschile italiana, la più importante del comparto. A pochi giorni, dall'avvio dell'evento in una pre-...

La 99esima edizione della rassegna della moda maschile italiana vive grazie alla versione in streaming. La pr Giuliana Parabiago: “È un nuovo modo di comunicare, però non può sostituire l’incontro” ...Moda bifronte: da una parte lo slancio di creativi che il Covid non ha bloccato e che continuano a inventare, a sognare, a lavorare sfidando il periodo ...