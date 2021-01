Piemonte, trovati morti i due sci alpinisti dispersi all’Alpe Devero, in alta Val d’Ossola. “Probabilmente uccisi da una valanga” (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono stati trovati morti i due sci alpinisti dispersi a Devero, in alta Val d’Ossola, nella conca alpina a 1600 metri. I corpi, di un uomo e una donna, entrambi lombardi, sono stati ritrovati a circa 2.200 metri di quota, nella zona sopra l’alpe di Crampiolo. Le vittime sono Erica Mosca, 52 anni, e Lorenzo Landenna, di 56, che risiedevano a Samarate (Varese). Secondo le ultime ricostruzioni risulta plausibile che l’incidente sia stato provocato da una valanga. Di loro si erano perse le tracce da un giorno: avrebbero dovuto pernottare in una baita, ma questa mattina non sono stati visti ed è stato dato l’allarme. Le ricerche del Soccorso alpino hanno visto l’impiego di oltre 50 soccorritori. Il rinvenimento dei corpi senza vita dei due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono statii due sci, inVal, nella conca alpina a 1600 metri. I corpi, di un uomo e una donna, entrambi lombardi, sono stati ria circa 2.200 metri di quota, nella zona sopra l’alpe di Crampiolo. Le vittime sono Erica Mosca, 52 anni, e Lorenzo Landenna, di 56, che risiedevano a Samarate (Varese). Secondo le ultime ricostruzioni risulta plausibile che l’incidente sia stato provocato da una. Di loro si erano perse le tracce da un giorno: avrebbero dovuto pernottare in una baita, ma questa mattina non sono stati visti ed è stato dato l’allarme. Le ricerche del Soccorso alpino hanno visto l’impiego di oltre 50 soccorritori. Il rinvenimento dei corpi senza vita dei due ...

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte trovati Due scialpinisti trovati morti in alta Ossola Agenzia ANSA PIEMONTE – Lunedì riprendono le lezioni in presenza al 50% per le superiori

PIEMONTE – Domani, lunedì 18 gennaio ... piemontese ha coordinato i tavoli di confronto e concertazione realizzati a livello locale per trovare la sintesi tra le esigenze della scuola e le possibilità ...

Superiori, ritorno a scuola

Lunedì in Piemonte la campanella suonerà anche per gli studenti delle superiori che tornano a scuola in presenza al 50% come previsto dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale e dal Governo.

PIEMONTE – Domani, lunedì 18 gennaio ... piemontese ha coordinato i tavoli di confronto e concertazione realizzati a livello locale per trovare la sintesi tra le esigenze della scuola e le possibilità ...Lunedì in Piemonte la campanella suonerà anche per gli studenti delle superiori che tornano a scuola in presenza al 50% come previsto dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale e dal Governo.