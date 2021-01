Phil Spector: il produttore pop muore a 81 anni (Di domenica 17 gennaio 2021) Il produttore musicale statunitense Phil Spector è morto all’età di 81 anni, mentre stava scontando una pena detentiva per omicidio. Spector, che ha trasformato il pop con le sue registrazioni “wall of sound”, ha lavorato con i Beatles, i Righteous Brothers, Ike e Tina Turner. Phil Spector: un eroe pop? Nel 2009, Phil Spector è condannato per l’omicidio dell’attrice hollywoodiana Lana Clarkson. La sua morte è s confermata dal California Department of Corrections and Rehabilitation. “Il detenuto della struttura sanitaria della California, Phillip Spector è stato dichiarato deceduto per cause naturali alle 18:35 di sabato 16 gennaio 2021. La causa ufficiale della morte sarà determinata dal medico ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) Ilmusicale statunitenseè morto all’età di 81, mentre stava scontando una pena detentiva per omicidio., che ha trasformato il pop con le sue registrazioni “wall of sound”, ha lavorato con i Beatles, i Righteous Brothers, Ike e Tina Turner.: un eroe pop? Nel 2009,è condannato per l’omicidio dell’attrice hollywoodiana Lana Clarkson. La sua morte è s confermata dal California Department of Corrections and Rehabilitation. “Il detenuto della struttura sanitaria della California,lipè stato dichiarato deceduto per cause naturali alle 18:35 di sabato 16 gennaio 2021. La causa ufficiale della morte sarà determinata dal medico ...

