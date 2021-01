Inverno in Abruzzo, minima Piani di Pezza -26.2 (Di domenica 17 gennaio 2021) L'AQUILA, 17 GEN - Freddo intenso sugli AltoPiani abruzzesi. Ecco le temperature minime registrate dalla rete di monitoraggio dell'associazione meteo 'Aq Caput Frigoris' (https://www.caputfrigoris.it/rete-meteo.htm): -26.2° C in località Piani di Pezza (a 1450 metri sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo), stazione che detiene il record termico negativo dell'intero ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 17 gennaio 2021) L'AQUILA, 17 GEN - Freddo intenso sugli Altoabruzzesi. Ecco le temperature minime registrate dalla rete di monitoraggio dell'associazione meteo 'Aq Caput Frigoris' (https://www.caputfrigoris.it/rete-meteo.htm): -26.2° C in localitàdi(a 1450 metri sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo), stazione che detiene il record termico negativo dell'intero ...

