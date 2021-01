Crotone-Benevento 4-1 | Sassuolo pari col Parma

Leggi su funweek

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ilcala il poker e stravince la sfida con il, ilriacciuffa ilsolo allo scadere. Sfuma al 94? la vittoria dei gialloblu contro la squadra di De Zerbi: il pareggio per 1-1, nella sfida valida per il 18° turno di serie A, si materializza nel recupero con il calcio di rigore realizzato da Djuricic. Di Kucka al 37? del primo tempo il gol del vantaggio deldopo che era stato annullato per fuorigioco un gol di Caputo delal 21?. Nella ripresa la squadra di De Zerbi si riversa nella metà campo avversaria creando diversi pericoli a Sepe con Defrel, ma senza trovare il gol delfino all’ultimo secondo, quando Buso atterra in area Ferrari e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Djuricic non sbaglia. Tante ...