C'è posta: Irama commosso per la storia di Maria Teresa e Roberta

Ospite della seconda puntata di C'è posta per te è Irama, venuto per conoscere Roberta, la figlia di Maria Teresa, una donna che lotta contro un brutto cancro al seno. Maria Teresa ha voluto tanto fare questo regalo alla figlia, dopo questo periodo terribile e per prometterle che farà di tutto per non lasciarla mai sola e per vederla, un giorno, diventare medico.

La storia di Maria Teresa e Roberta

Maria Teresa e Roberta, mamma e figlia, sono sempre state sole, la piccola è nata quando Maria Teresa aveva 22 anni: "Sei diventata subito la cosa più importante della mia vita". Roberta è cresciuta ...

