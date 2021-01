Calendario Serie A calcio oggi: partite 17 gennaio, tv, streaming, programma SKY e DAZN (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, la Serie A di calcio è pronta a tornare oggi – domenica 17 gennaio – con la terza delle quattro parti su cui è spalmato il diciottesimo turno del girone d’andata. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Il menù odierno sarà così strutturato: alle 12.30 vi sarà Napoli-Fiorentina (DAZN), alle 15 – in contemporanea – vi saranno Sassuolo-Parma (DAZN) e Crotone-Benevento (Sky Sport), mentre alle 18 sarà la volta di Atalanta-Genoa (Sky Sport), per poi finire alle 20.45 con il big match Inter-Juventus (Sky Sport). Domenica 17 gennaio 2021 Ore 12.30 Napoli-Fiorentina: DAZN1 (209) e in streaming su ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, laA diè pronta a tornare– domenica 17– con la terza delle quattro parti su cui è spalmato il diciottesimo turno del girone d’andata. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Il menù odierno sarà così strutturato: alle 12.30 vi sarà Napoli-Fiorentina (), alle 15 – in contemporanea – vi saranno Sassuolo-Parma () e Crotone-Benevento (Sky Sport), mentre alle 18 sarà la volta di Atalanta-Genoa (Sky Sport), per poi finire alle 20.45 con il big match Inter-Juventus (Sky Sport). Domenica 172021 Ore 12.30 Napoli-Fiorentina:1 (209) e insu ...

Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, la Serie A di calcio è pronta a tornare oggi – domenica 17 gennaio – con la terza delle quattro parti su cui è spalmato il diciottesimo turno del girone d’andata ...

Calendario Serie A basket oggi: orari, programma, tv, streaming partite 17 gennaio

Si apre il girone di ritorno con la sedicesima giornata del campionato 2020-2021. Ed è un turno tutto domenicale, con sei partite invece di sette, visto che quella tra Germani Brescia e Openjobmetis V ...

