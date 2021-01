Antonio Conte è più tranquillo: stasera sceglierà gap come titolare, quando affronta la Juve è il suo argomento preferito (Di domenica 17 gennaio 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 gennaio 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter : ?? | FORMAZIONE #RomaInter, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! #FORZAINTER ???? - Inter : ?? | FORMAZIONE Gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte per #FiorentinaInter! #CoppaItalia ???? #FORZAINTER - Inter : Domani alle 12.30 c’è Roma-Inter: la conferenza stampa di Antonio Conte ?? - MagazineOffside : Derby d’Italia... degli ex Alcuni ex di entrambe le squadre: Arturo Vidal, Antonio Conte, Asamoah, Bonucci, Candrev… - AndreaInterNews : Dalla Spagna: Antonio #Conte sta pensando di schierare la difesa a quattro stasera. #InterJuventus -