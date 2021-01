Serie A, lo Spezia in 10 spaventa il Torino che non riesce a vincere in casa (0-0) (Di sabato 16 gennaio 2021) Nel primo confronto in assoluto in campionato tra Torino e Spezia ne è uscito fuori un pareggio a reti bianche più gradito ai liguri che alla compagine granata. La squadra di Italiano ha giocato in 10 per quasi tutta la gara visto che all'ottavo minuto è stato espulso Vignali, dopo la revisione al Var, per un duro intervento su Murru. Meglio lo Spezia in avvio che ha creato una Serie di pericoli. Ospiti vicini al gol con Gyasi e Piccoli. Nella ripresa chance per Verdi e Marchizza ma il Torino ha colpito un palo sulla conclusione di Ansaldi al 92'. Finisce 0-0 e il Torino dimostra le sue difficoltà in casa. Sei mesi esatti senza sorrisi (ultima contro il Genoa a luglio scorso).caption id="attachment 1080719" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA ... Leggi su itasportpress (Di sabato 16 gennaio 2021) Nel primo confronto in assoluto in campionato trane è uscito fuori un pareggio a reti bianche più gradito ai liguri che alla compagine granata. La squadra di Italiano ha giocato in 10 per quasi tutta la gara visto che all'ottavo minuto è stato espulso Vignali, dopo la revisione al Var, per un duro intervento su Murru. Meglio loin avvio che ha creato unadi pericoli. Ospiti vicini al gol con Gyasi e Piccoli. Nella ripresa chance per Verdi e Marchizza ma ilha colpito un palo sulla conclusione di Ansaldi al 92'. Finisce 0-0 e ildimostra le sue difficoltà in. Sei mesi esatti senza sorrisi (ultima contro il Genoa a luglio scorso).caption id="attachment 1080719" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA ...

