Sampdoria | Audero | “Il segreto delle mie parate? Serve tanto istinto”

La Sampdoria supera in rimonta l'Udinese. Decide la rete di Ernesto Torregrossa nei minuti finali, ma i blucerchiati devono ringraziare le parate di Emil Audero. Il portiere commenta la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN: "In occasione della prima parata ho lavorato più d'istinto. La difficoltà della parata sta sicuramente nel posizionamento. Torregrossa si è presentato molto bene. E' un ragazzo solare e altruista. Ha fatto un grande esordio e sono contento per lui".

