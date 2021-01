“Non possiamo governare con un voto di scarto” per Conte è una corsa contro il tempo (Di sabato 16 gennaio 2021) Conte alla ricerca di metà dei Responsabili necessari per mantenere la Maggioranza compatta. Il premier chiude qualsiasi trattativa con Matteo Renzi. E’ una corsa contro il tempo quella di Giuseppe Conte, ancora in cerca dei senatori “responsabili” che gli servono per non perdere il posto come Presidente del Consiglio. Stando a fonti vicine a La L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 16 gennaio 2021)alla ricerca di metà dei Responsabili necessari per mantenere la Maggioranza compatta. Il premier chiude qualsiasi trattativa con Matteo Renzi. E’ unailquella di Giuseppe, ancora in cerca dei senatori “responsabili” che gli servono per non perdere il posto come Presidente del Consiglio. Stando a fonti vicine a La L'articolo proviene da Leggilo.org.

RobertoBurioni : Questi sono 'errori umani' che non ci possiamo permettere. - ricpuglisi : A proposito di #costruttori, non è malaccio questa dichiarazione di una 'ex ministra dem' riportata dal… - StefanoGuerrera : possiamo dire che non abbiamo mai riconosciuto a Fiorella Mannoia il suo vero valore e talento? Sempre composta, se… - Pifster73 : @OnceUponATeddy Non possiamo lamentarci! Non era difficile prevedere il livello: questo è trash senza limiti e conf… - antonellatonon1 : @mammatuv @neap_psycho visto che non ha specificato possiamo contestare!!!?? -

Ultime Notizie dalla rete : Non possiamo Covid-19, Galli: “Bisogna chiudere molto. Non possiamo più sbagliare” Orizzonte Scuola Il Signore degli Anelli: ci sarà Gandalf nella serie Amazon? Parliamone!

La popolare serie incentrata sulla Seconda Era della Terra di Mezzo potrebbe portare al ritorno del personaggio interpretato da Ian McKellen.

Conte: “Inter più vicina alla Juve. Dobbiamo sentire il sangue degli avversari”

MILANO – Ha un sapore speciale per Antonio Conte il derby d’Italia contro la Juventus, ma, c’è da giurarci, l’allenatore dell’Inter non darà spazio alle emozioni, domani a San Siro, contro la sua ex s ...

La popolare serie incentrata sulla Seconda Era della Terra di Mezzo potrebbe portare al ritorno del personaggio interpretato da Ian McKellen.MILANO – Ha un sapore speciale per Antonio Conte il derby d’Italia contro la Juventus, ma, c’è da giurarci, l’allenatore dell’Inter non darà spazio alle emozioni, domani a San Siro, contro la sua ex s ...