Australian Open 2021, 47 giocatori in isolamento per rischio focolaio, c’è Fognini! Nadal, Djokovic, Thiem e Sinner rischiano grosso (Di sabato 16 gennaio 2021) Una situazione decisamente intricata quella che si sta presentando in Australia per l’organizzazione degli Australian Open 2021. Il britannico Andy Murray, positivo al Covid-19, molto probabilmente non potrà essere a Melbourne, in conformità al protocollo che obbliga i tennisti a essere negativi al tampone prima di imbarcarsi per il viaggio nella terra dei canguri. Tuttavia, arrivano notizie che vanno a complicare i piani di Tennis Australia: 47 giocatori sono stati messi in isolamento dopo che su due dei charter organizzati appositamente dal torneo, decollati da Los Angeles e Abu Dhabi, sono stati trovati tre casi di positività al Covid. I nomi noti sono quelli di Sandgren, Azarenka, Davis, Nishikori, Cuevas, Stephens, Pella, Londero, González e Sitak sul primo, e Bencic, Pliskova, Kenin, Svitolina, ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Una situazione decisamente intricata quella che si sta presentando in Australia per l’organizzazione degli. Il britannico Andy Murray, positivo al Covid-19, molto probabilmente non potrà essere a Melbourne, in conformità al protocollo che obbliga i tennisti a essere negativi al tampone prima di imbarcarsi per il viaggio nella terra dei canguri. Tuttavia, arrivano notizie che vanno a complicare i piani di Tennis Australia: 47sono stati messi indopo che su due dei charter organizzati appositamente dal torneo, decollati da Los Angeles e Abu Dhabi, sono stati trovati tre casi di positività al Covid. I nomi noti sono quelli di Sandgren, Azarenka, Davis, Nishikori, Cuevas, Stephens, Pella, Londero, González e Sitak sul primo, e Bencic, Pliskova, Kenin, Svitolina, ...

Eurosport_IT : ?? EMERGENZA COVID-19 ALLA VIGILIA DEGLI AUSTRALIAN OPEN Tre casi di positività al coronavirus sui 2 dei charter or… - sunday_ky : RT @Eurosport_IT: ?? EMERGENZA COVID-19 ALLA VIGILIA DEGLI AUSTRALIAN OPEN Tre casi di positività al coronavirus sui 2 dei charter organizz… - lnzpcr : Il mio interesse per questo Australian Open è vicino allo zero e non zero solo per vedere a che punto è Sinner. Sto… - Ubitennis : Australian Open: positivi sui voli per Melbourne, 47 giocatori in isolamento - OA_Sport : #AusOpen 47 giocatori in isolamento per il rischio Covid, tra questi Fognini. Nadal, Djokovic, Thiem e Sinner risch… -