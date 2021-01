Attacco web alla direttrice dei gr Rai Simona Sala: replicava a Salvini (Di sabato 16 gennaio 2021) Siamo con Simona Sala: ci sentiamo colpite insieme a lei dall'odio scatenato sul web perché in una diretta televisiva faceva semplicemente il suo lavoro, a schiena dritta: confrontarsi sui fatti con ... Leggi su globalist (Di sabato 16 gennaio 2021) Siamo con: ci sentiamo colpite insieme a lei dall'odio scatenato sul web perché in una diretta televisiva faceva semplicemente il suo lavoro, a schiena dritta: confrontarsi sui fatti con ...

sportli26181512 : Il figlio di Mihajlovic 'sfotte' Zaniolo dopo il derby: la foto fa il giro del web: Il figlio di Mihajlovic 'sfotte… - save_yottaweb : New post (Attacco ransomware costringe alla chiusura una farmacia di Varese: nessuna pietà, nemmeno per i più picco… - save_yottaweb : New post (ACosa 'gira' in Italia? Malware e campagne di attacco individuate dal CERT) has been published on YOTTA W… - yarixsocial : Un gruppo hacker è riuscito a mettere le mani sui documenti riservati di EMA riguardo il vaccino anti-Covid, per p… - AntennaAnkara : RT @MarianoGiustino: Tra poco,ore9, ASCOLTA la mia corrispondenza per @RadioRadicale: la rabbia degli uiguri per la firma del trattato di e… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco web Tiscali: attacco hacker provoca disservizi web e rete fissa Agenzia ANSA Attacco web alla direttrice dei gr Rai Simona Sala: replicava a Salvini

La solidarietà di GiULiA giornaliste e delle Cpo Fnsi e Usigrai: "Al fianco di tutte le colleghe e i colleghi che ogni giorno fanno informazione con grande professionalità".

GFVip, il prolungamento del programma manda in crisi Tommaso Zorzi: polemica sul web

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. L'influencer, il quale conta più di un milione di follower su L'influencer non ha preso bene la notizia da pa ...

La solidarietà di GiULiA giornaliste e delle Cpo Fnsi e Usigrai: "Al fianco di tutte le colleghe e i colleghi che ogni giorno fanno informazione con grande professionalità".Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. L'influencer, il quale conta più di un milione di follower su L'influencer non ha preso bene la notizia da pa ...