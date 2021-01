Atalanta, i convocati per il Genoa: non ci sono Gomez e Piccini (Di sabato 16 gennaio 2021) L’Atalanta ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Genoa: assenti Gomez e Piccini, rientra Pessina L’Atalanta ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Genoa. Assenti Gomez e Piccini, rientra Pessina. L’elenco completo: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) L’ha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il: assenti, rientra Pessina L’ha diramato la lista deiper il match di Serie A contro il. Assenti, rientra Pessina. L’elenco completo: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. Leggi su Calcionews24.com

