Almeno 5 persone sono morte per una probabile intossicazione di monossido di carbonio in una RSA vicino a Roma (Di sabato 16 gennaio 2021) Almeno cinque dei dieci anziani residenti in una RSA di Lanuvio, in provincia di Roma, sono morti per una probabile intossicazione da monossido di carbonio. Gli altri cinque anziani ospiti sono in condizioni gravissime, dice Repubblica. Anche due operatori dell’RSA Leggi su ilpost (Di sabato 16 gennaio 2021)cinque dei dieci anziani residenti in una RSA di Lanuvio, in provincia dimorti per unadadi. Gli altri cinque anziani ospitiin condizioni gravissime, dice Repubblica. Anche due operatori dell’RSA

