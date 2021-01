Xiaomi lancia la MIUI 12.5 in open beta con supporto a 28 smartphone (Di venerdì 15 gennaio 2021) Xiaomi lancia la prima open beta della MIUI 12.5 in Cina e mette a disposizione una lista con 28 modelli supportati. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 15 gennaio 2021)la primadella12.5 in Cina e mette a disposizione una lista con 28 modelli supportati. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Xiaomi lancia la MIUI 12.5 in open beta con supporto a 28 smartphone - tecnoandroidit : Xiaomi lancia ufficialmente Mi Watch in Italia dal 15 gennaio - Dopo tanti rumors e anticipazioni, Xiaomi ha scelt… - NewsAndroid_eu : Xiaomi lancia due nuovi smartphone, Redmi Note 9T 5G e Redmi 9T: data d'uscita e dettagli - - teknokulturaa : Xiaomi lancia due nuovi smartphone, Redmi Note 9T 5G e Redmi 9T: data d'uscita e dettagli - - infoitscienza : Redmi K40: Xiaomi lancia il suo nuovo smartphone per meno di 400 € a febbraio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi lancia Xiaomi lancia Redmi Note 9T, nel segno del 5G Agenzia ANSA Ultimo ban Xiaomi di Trump, c’è pericolo per i servizi Google come per Huawei?

L'ultima mossa di Trump è il ban Xiaomi e di altri produttori cinesi. A pochi giorni dal termine ufficiale del ...

Mi Watch arriva in Italia, già disponibile al prezzo lancio di €99

Il primo smartwatch di Xiaomi, il Mi Watch, è finalmente disponibile all'acquisto anche in Italia in via ufficiale, sia su Amazon.it che tramite il sito mi.com.

