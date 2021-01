Vercellese, aiuti alimentari negati a stranieri e anziani: così la sindaca e l’ex assessore arrestati prendevano i pacchi dal magazzino – Video (Di venerdì 15 gennaio 2021) pacchi e singoli prodotti presi direttamente dal magazzino e consegnati a chi non ne aveva diritto. così agivano la sindaca di San Germano Vercellese, Michela Rosetta, e l’ex assessore, Giorgio Carando, ora agli arresti domiciliari con l’accusa di peculato, falso materiale e ideologico e abuso d’ufficio. Secondo l’accusa distribuivano illecitamente gli aiuti alimentari a famiglie con redditi oltre i 7mila euro mensili, anziché darli ai veri beneficiari dei fondi: anziani non autosufficienti, nuclei con redditi bassi o con figli minori o disabili, o stranieri in difficoltà. Ecco il Video delle telecamere nascoste con cui gli agenti hanno scoperto l’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021)e singoli prodotti presi direttamente dale consegnati a chi non ne aveva diritto.agivano ladi San Germano, Michela Rosetta, e, Giorgio Carando, ora agli arresti domiciliari con l’accusa di peculato, falso materiale e ideologico e abuso d’ufficio. Secondo l’accusa distribuivano illecitamente glia famiglie con redditi oltre i 7mila euro mensili, anziché darli ai veri beneficiari dei fondi:non autosufficienti, nuclei con redditi bassi o con figli minori o disabili, oin difficoltà. Ecco ildelle telecamere nascoste con cui gli agenti hanno scoperto...

Radio1Rai : ??Nega a stranieri e anziani non autosufficienti aiuti alimentari per l'emergenza #Covid per darli a famiglie con re… - TgrRai : #Vercelli, nega aiuti alimentari acquistati con fondi statali per l'emergenza #Covid a stranieri e anziani non auto… - SkyTG24 : Inchiesta su aiuti negati a stranieri e anziani, arrestata sindaca San Germano Vercellese - VerdiStudio : RT @perchetendenza: 'Vercellese': Perché è stata arrestata Michela Rosetta, sindaca leghista di San Germano Vercellese: secondo la Procura… - hammershark64 : RT @l_patrizia: Alla sindaca del Comune di San Germano Vercellese, Michela Rosetta è stata contestata inoltre l’aggravante della finalità d… -