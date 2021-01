Ufc | Di Chirico-Buckley domani sera in tv | data | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tutto pronto per il ritorno nell’ottagono di Alessio Di, pronto a prendere parte all’incontro più importante della sua carriera in Ufc. Ad Abu Dhabi sabato 16 gennaio a partire dalle 21:00 il romano dovrà vedersela contro Joaquin, atleta statunitense in ascesa e celebre nel 2020 per il ‘Ko of the year’. Dopo tre sconfitte consecutive, Dinon può più sbagliare e cerca la prova perfetta per ‘rovinare’ i piani del classe 1996. Potrete seguire l’incontro in diretta esclusiva su Dazn che vi permetterà di seguire l’intera main card, fino ovviamente al main event. Quello tra Holloway e Kattar, il più atteso. SportFace.