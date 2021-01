Traffico Roma del 15-01-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati di nuovo dalla redazione momentaneamente chiusa via di Trigoria all’altezza di via Guglielmo guasta in direzione piazzale Dino Viola per un incidente code sulla visto in prossimità di Formello nelle due direzioni sempre per incidente code sulla laterale di via Cristoforo Colombo all’altezza di Piazzale delle Nazioni Unite Verso il raccordo anulare ancora molto trafficato il cellulare con code tra la diramazionenord della Prenestina in carreggiata interna e dallaFiumicino allanina in carreggiata esterna proseguono poi i lavori sul viadotto della Magliana si viaggia su carreggiata ridotta alla via del Cappellaccio Al momento le code partono da viale Isacco Newton verso l’Eur è da via Cristoforo Colombo in direzione di Fiumicino sempre per lavori incolonnamenti su ...