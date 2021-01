Raid dei ladri a casa di una professoressa, rubati soldi e una catenina d'oro (Di venerdì 15 gennaio 2021) CIVITANOVA - Blitz dei ladri a casa di una insegnante, spariscono soldi e una catenina d'oro. Il colpo è stato messo a segno nel quartiere di Santa Maria Apparente, una zona che ultimamente ha fatto ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 15 gennaio 2021) CIVITANOVA - Blitz deidi una insegnante, sparisconoe unad'oro. Il colpo è stato messo a segno nel quartiere di Santa Maria Apparente, una zona che ultimamente ha fatto ...

Ultime Notizie dalla rete : Raid dei Raid dei ladri a casa di una professoressa, rubati soldi e una catenina d’oro Corriere Adriatico Dakar 2021, buone notizie per Santosh: si è svegliato dal coma

Il pilota indiano del team Hero MotoSports aveva fatto rientro in India ancora in coma... poi la bella notizia: al suo risveglio ha riconosciuto subito la mamma ...

Stéphane Peterhansel è ancora campione

Il francese del team X-Raid Mini JCW ha vinto la sua quattordicesima Dakar, a trent'anni dal primo successo registrato nelle moto ...

