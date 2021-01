Nibbio reale, 252 individui censiti in Abruzzo in questa settimana sono il 20% in Italia (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'Aquila - La Stazione Ornitologica Abruzzese ha appena concluso il censimento del Nibbio reale e l'Abruzzo, con i suoi 252 individui censiti simultaneamente in 6 diversi dormitori, si conferma una delle roccaforti della specie in Italia. Il Nibbio reale Milvus milvus è un rapace raro e localizzato in poche nazioni europee, caratteristico per la coda forcuta, il colore rossastro e il volo veleggiato. Per la sua rarità è una specie tutelata da Direttive e Convenzioni internazionali. "Anche in questo inverno, nonostante le restrizioni per il Covid e le avverse condizioni meteo - dichiara Massimo Pellegrini, presidente della Stazione Ornitologica Abruzzese (Soa) - i volontari della Soa in questa settimana hanno raccolto i ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 15 gennaio 2021) L'Aquila - La Stazione Ornitologica Abruzzese ha appena concluso il censimento dele l', con i suoi 252simultaneamente in 6 diversi dormitori, si conferma una delle roccaforti della specie in. IlMilvus milvus è un rapace raro e localizzato in poche nazioni europee, caratteristico per la coda forcuta, il colore rossastro e il volo veleggiato. Per la sua rarità è una specie tutelata da Direttive e Convenzioni internazionali. "Anche in questo inverno, nonostante le restrizioni per il Covid e le avverse condizioni meteo - dichiara Massimo Pellegrini, presidente della Stazione Ornitologica Abruzzese (Soa) - i volontari della Soa inhanno raccolto i ...

statodelsud : Nibbio reale, 252 individui censiti in Abruzzo - Pino__Merola : Nibbio reale, 252 individui censiti in Abruzzo - AnsaAbruzzo : Nibbio reale, 252 individui censiti in Abruzzo - AnsaMolise : Nibbio reale, 252 individui censiti in Abruzzo - notiziedabruzzo : Il Nibbio reale Milvus milvus è un uccello rapace raro. In #Abruzzo è presente e nidificante in una vasta area nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Nibbio reale Nibbio reale, 252 individui censiti in Abruzzo Agenzia ANSA Nibbio reale, 252 individui censiti in Abruzzo in questa settimana sono il 20% in Italia

Ambiente L'Aquila - 15/01/2021 11:46 - La Stazione Ornitologica Abruzzese ha appena concluso il censimento del Nibbio reale e l'Abruzzo, con i suoi 252 individui censiti ...

COVID, RECORD CONSUMI BIO: IN ABRUZZO SETTORE IN CRESCITA

PESCARA – Il Covid spinge i consumi domestici di alimenti bio al record di 3,3 miliardi di euro, una svolta green degli italiani costretti in casa dalla pandemia: “via libera al ddl sul biologico rapp ...

Ambiente L'Aquila - 15/01/2021 11:46 - La Stazione Ornitologica Abruzzese ha appena concluso il censimento del Nibbio reale e l'Abruzzo, con i suoi 252 individui censiti ...PESCARA – Il Covid spinge i consumi domestici di alimenti bio al record di 3,3 miliardi di euro, una svolta green degli italiani costretti in casa dalla pandemia: “via libera al ddl sul biologico rapp ...