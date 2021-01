Lotta all’usura | l’appello di Mastella | “Lontano dai piccoli mafiosetti locali”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Siamo vicini, istituzionalmente e moralmente, all’azione che, con impegno, Magistratura e Polizia investigativa sannita portano avanti con risultati eccellenti. Noi tutti dobbiamo sforzarci di dare una mano per evitare cheimprenditori precipitino nel gorgo dell’usura, aiutando dove e come possibile chi ha difficoltà. L’amministrazione comunale è pronta a fare la sua parte. Come sindaco, il mio numero lo si conosce. Con discrezione, dico a tutti:daidagli strozzini”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.