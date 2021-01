La Lazio non fa l’Inter e travolge la Roma. Tabù big match per Fonseca (Di sabato 16 gennaio 2021) Impronosticabile nel pre partita. Ma l’indizio di una serata terribile per la Roma si era palesato sin dai primissimi minuti. All’Olimpico la Lazio fa suo il derby con una prestazione sontuosa e travolge la squadra di Fonseca che conferma limiti e ne scopre altri. Il super anticipo della diciottesima giornata di Serie A termina con un 3-0 che non lascia discussioni. Come non le lasciano le statistiche. La Roma controlla il possesso palla (addirittura il 60%) ma tira solo due volte in porta contro le nove laziali. Il suo possesso orizzontale è stucchevole e le vericalizzazioni sono facili prede del pressing biancoceleste. E i duelli individuali sono tutti persi. Dzeko non la vede mai con Acerbi e quando la vede sbaglia sia sotto porta che in fase di ultimo passaggio. Lucas Leiva attira il pressing alto ... Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) Impronosticabile nel pre partita. Ma l’indizio di una serata terribile per lasi era palesato sin dai primissimi minuti. All’Olimpico lafa suo il derby con una prestazione sontuosa ela squadra diche conferma limiti e ne scopre altri. Il super anticipo della diciottesima giornata di Serie A termina con un 3-0 che non lascia discussioni. Come non le lasciano le statistiche. Lacontrolla il possesso palla (addirittura il 60%) ma tira solo due volte in porta contro le nove laziali. Il suo possesso orizzontale è stucchevole e le vericalizzazioni sono facili prede del pressing biancoceleste. E i duelli individuali sono tutti persi. Dzeko non la vede mai con Acerbi e quando la vede sbaglia sia sotto porta che in fase di ultimo passaggio. Lucas Leiva attira il pressing alto ...

