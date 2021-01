HITMAN 3 – Cloud Version: ecco la data di uscita per Nintendo Switch (Di venerdì 15 gennaio 2021) Finalmente svelata la data di uscita per HITMAN 3 – Cloud Version su Nintendo Switch. L’agente 47 sarà presto tascabile e ibrido La Versione Nintendo Switch di HITMAN 3 venne annunciata nel corso dell’ultimo Nintendo Direct del 2020. Cosa di sicuro sorprendente che potrebbe spalancare le porte a un futuro in streaming per la console ibrida. Ora sappiamo perfino la data di uscita per questa Versione Nintendo Switch di HITMAN 3. Vediamo insieme quando potrete iniziare le vostre missioni da assassino. HITMAN 3 – Cloud Version ha una ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 15 gennaio 2021) Finalmente svelata ladiper3 –su. L’agente 47 sarà presto tascabile e ibrido Ladi3 venne annunciata nel corso dell’ultimoDirect del 2020. Cosa di sicuro sorprendente che potrebbe spalancare le porte a un futuro in streaming per la console ibrida. Ora sappiamo perfino ladiper questadi3. Vediamo insieme quando potrete iniziare le vostre missioni da assassino.3 –ha una ...

IGNitalia : L'agente 47 è pronto a insinuarsi nel cloud di Nintendo a partire dal day one: #Hitman3, infatti, sarà disponibile… - GamingTalker : Hitman 3, la Cloud Version per Nintendo Switch ha una data di uscita - zazoomblog : Hitman III Cloud Version per Switch ha una data di uscita - #Hitman #Cloud #Version #Switch #uscita - ArmandaGelsomin : RT @Eurogamer_it: #Hitman3: la versione cloud per #Switch ha una data di lancio. - Eurogamer_it : #Hitman3: la versione cloud per #Switch ha una data di lancio. -