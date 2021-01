GF Vip sospeso: questa sera niente diretta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sospesa la messa in onda del Grande Fratello Vip oggi, venerdì 15 gennaio 2021. I vipponi torneranno lunedì 18 gennaio. Al loro posto i ritrovati amici Christian De Sica e Massimo Boldi. Amanti del Grande Fratello Vip e dei suoi vipponi, questa sera, venerdì 15 gennaio 2021, ahinoi dovrete trovare un’alternativa televisiva che vi consoli. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, non andrà in onda. Al Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sospesa la messa in onda del Grande Fratello Vip oggi, venerdì 15 gennaio 2021. I vipponi torneranno lunedì 18 gennaio. Al loro posto i ritrovati amici Christian De Sica e Massimo Boldi. Amanti del Grande Fratello Vip e dei suoi vipponi,, venerdì 15 gennaio 2021, ahinoi dovrete trovare un’alternativa televisiva che vi consoli. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, non andrà in onda. Al Articolo completo: dal blog SoloDonna

Sospesa la messa in onda del Grande Fratello Vip oggi, venerdì 15 gennaio 2021. I vipponi torneranno lunedì 18 gennaio. Al loro posto i ...

Can Yaman reagisce alle critiche per il flirt con Leotta e sospende l'account social

Presa di posizione di Can Yaman dopo le proteste dei fan al flirt con Leotta: l'attore si è sfogato su Instagram e ha disattivato il profiloTwitter.

Can Yaman reagisce alle critiche per il flirt con Leotta e sospende l'account social

Presa di posizione di Can Yaman dopo le proteste dei fan al flirt con Leotta: l'attore si è sfogato su Instagram e ha disattivato il profiloTwitter.