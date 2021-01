Firenze: ristoratori che protestano ascoltati dal prefetto (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il prefetto ha assicurato che parteciperà al livello centrale le istanze segnalate, sottolineando l’importanza di un costante dialogo tra le istituzioni, i corpi intermedi e i cittadini al fine di mantenere la coesione sociale del territorio Leggi su firenzepost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilha assicurato che parteciperà al livello centrale le istanze segnalate, sottolineando l’importanza di un costante dialogo tra le istituzioni, i corpi intermedi e i cittadini al fine di mantenere la coesione sociale del territorio

Stasera invece i loro locali resteranno aperti, non rispetteranno gli orari di chiusura imposti dal Dpcm in scadenza (ma che verrà sostituito da uno di eguale tenore). Sono migliaia le adesioni in tut ...

