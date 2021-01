Edilizia 2021, sempre più aggrappata al Superbonus (Di venerdì 15 gennaio 2021) Semplificazioni, riforme strutturali delle procedure nel settore pubblico e, soprattutto, una proroga per il Superbonus in quello privato. La congiuntura 2020 non sorride alla filiera dell’Edilizia,eppure già si guarda al 2021 e alle ricette che potrebbero invertire questa tendenza. Per la parte privata, lo strumento del rilancio ha già un nome da diversi mesi: è il Superbonus, l’agevolazione del 110% che dovrebbe favorire le grandi ristrutturazioni, spingendo soprattutto il restauro di facciate e impianti e la realizzazione di cappotti termici. Per questo il Superbonus per le Imprese, è come (un grande istituto, con il pregio di non avere le lungaggini legate a un investimento pubblico), inoltre l’arco temporale delle operazioni legate al Superbonus è molto lungo, dalle prime ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 15 gennaio 2021) Semplificazioni, riforme strutturali delle procedure nel settore pubblico e, soprattutto, una proroga per ilin quello privato. La congiuntura 2020 non sorride alla filiera dell’,eppure già si guarda ale alle ricette che potrebbero invertire questa tendenza. Per la parte privata, lo strumento del rilancio ha già un nome da diversi mesi: è il, l’agevolazione del 110% che dovrebbe favorire le grandi ristrutturazioni, spingendo soprattutto il restauro di facciate e impianti e la realizzazione di cappotti termici. Per questo ilper le Imprese, è come (un grande istituto, con il pregio di non avere le lungaggini legate a un investimento pubblico), inoltre l’arco temporale delle operazioni legate alè molto lungo, dalle prime ...

