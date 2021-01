Covid, Andrea Crisanti: “Serve un lockdown di 3-4 settimane per una vaccinazione efficace” (Di venerdì 15 gennaio 2021) A ‘Piazzapulita’ il virologo ha ribadito l’urgenza di un lockdown per bloccare la diffusione del virus e accelerare la campagna di vaccinazione. Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera/Università di Padova, è stato ospite alla trasmissione ‘Piazzapulita’, in onda su La7. Egli si è espresso a favore di un lockdown per L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 15 gennaio 2021) A ‘Piazzapulita’ il virologo ha ribadito l’urgenza di unper bloccare la diffusione del virus e accelerare la campagna di, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera/Università di Padova, è stato ospite alla trasmissione ‘Piazzapulita’, in onda su La7. Egli si è espresso a favore di unper L'articolo NewNotizie.it.

Corriere : Andrea Pennacchi ricoverato per Covid: «Attaccato a una macchina ma respiro» - fanpage : Andrea Pennacchi, volto di #propagandalive, è ricoverato per Covid19 - LaStampa : Covid, l’attore Andrea Pennacchi in ospedale: “Sono attaccato a una macchina ma respiro” - alex_bissa : Uno studio del microbiologo Andrea Crisanti, il biologo molecolare Stefano Piccolo e il biochimico Fulvio Ursini de… - Andrea__Noli : RT @M49liberorso: COVID-19 sostiene l’iniziativa #IOAPRO1501 -