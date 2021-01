Chi sono i renziani per Conte che vogliono mollare Matteo per il Conte Ter? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Martedì prossimo, quando Giuseppe Conte si presenTerà a Palazzo Madama per incassare la fiducia del Senato. Ieri in una nota il segretario del Psi, Enzo Maraio e il senatore del Psi Riccardo Nencini hanno spiegato che “La crisi di governo va affrontata con decisione. La strada maestra è metTere al centro il parlamento e salire al Quirinale. Nel frattempo bisogna lavorare per formare una maggioranza organica entro un quadro politico certo senza affidarsi a soluzioni di fortuna. Va ricomposto l’attuale quadro politico”. Cosa significa? Che Renzi è in grossi guai e che Conte potrebbe aver trovato i suoi “responsabili”. Anzi “costruttori”. Quando quella che viene definita ‘operazione costruttori’ sarà infatti uscita alla scoperto, tradotta in un gruppo parlamentare stabile sia alla Camera ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Martedì prossimo, quando Giuseppesi presenà a Palazzo Madama per incassare la fiducia del Senato. Ieri in una nota il segretario del Psi, Enzo Maraio e il senatore del Psi Riccardo Nencini hanno spiegato che “La crisi di governo va affrontata con decisione. La strada maestra è mete al centro il parlamento e salire al Quirinale. Nel frattempo bisogna lavorare per formare una maggioranza organica entro un quadro politico certo senza affidarsi a soluzioni di fortuna. Va ricomposto l’attuale quadro politico”. Cosa significa? Che Renzi è in grossi guai e chepotrebbe aver trovato i suoi “responsabili”. Anzi “costruttori”. Quando quella che viene definita ‘operazione costruttori’ sarà infatti uscita alla scoperto, tradotta in un gruppo parlamentare stabile sia alla Camera ...

