Adriano Urso, morto per sopravvivere a un mercato del lavoro privo di opportunità – Il commento

La morte di Adriano Urso, il jazzista colpito da infarto mentre lavorava come rider per sbarcare il lunario deve far riflettere sulle pessime condizioni in cui versa l'attuale mercato del lavoro. Non c'è niente di male a fare il rider, anzi: si tratta di un lavoro che ingiustamente viene sottovalutato, mentre invece va riconosciuto come uno dei tanti mestieri che hanno un futuro nell'economia digitale (soprattutto se e quando sarà risolto l'annoso tema della subordinazione). Il problema, nel caso di Urso, è che il lavoro di rider non era stato intrapreso per scelta ma era un ripiego rispetto al lavoro di musicista, il lavoro che sapeva e voleva fare. Un lavoro che non offre da vivere, soprattutto in questo ...

