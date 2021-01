A scuola con la signora di Zelig Teresa Mannino, "In Italia priorità ai saldi" (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - La "prof" ha il volto - e l'ironia irresistibile - di Teresa Mannino, comica palermitana, per anni volto di Zelig. Sulla sua pagina Facebook manda in scena la scuola in tempo di Dad, con tutti i problemi e i disagi vissuti da docenti e alunni. Non solo di natura tecnica, ma anche in termini di frustrazione per la perdita inevitabile di apprendimento, abilità e socialità che la didattica a distanza produce. La chiave è leggera, ma efficace. "Mi sentite?", è la domanda che riproduce quella delle migliaia di prof e studenti alle prese con le difficoltà di connessione o con l'inadeguatezza dei device. E la risposta sono voci spezzate, echi fastidiosi, rumori molesti, come quelli che solitamente rendono un esercizio snervante ciò che dovrebbe essere ordinaria vita quotidiana, ma che si trasforma spesso in una ... Leggi su agi (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - La "prof" ha il volto - e l'ironia irresistibile - di, comica palermitana, per anni volto di. Sulla sua pagina Facebook manda in scena lain tempo di Dad, con tutti i problemi e i disagi vissuti da docenti e alunni. Non solo di natura tecnica, ma anche in termini di frustrazione per la perdita inevitabile di apprendimento, abilità e socialità che la didattica a distanza produce. La chiave è leggera, ma efficace. "Mi sentite?", è la domanda che riproduce quella delle migliaia di prof e studenti alle prese con le difficoltà di connessione o con l'inadeguatezza dei device. E la risposta sono voci spezzate, echi fastidiosi, rumori molesti, come quelli che solitamente rendono un esercizio snervante ciò che dovrebbe essere ordinaria vita quotidiana, ma che si trasforma spesso in una ...

