Veneto | Donazzan | “Non ho alimentato l’odio cantando ‘Faccetta nera’”

GENOVA – È un appello alla pacificazione e un richiamo alla Costituzione, quello dell'assessore regionale ad Istruzione e Lavoro Elena Donazzan, nei confronti dei consiglieri regionali veneti che saranno chiamati ad esprimersi su una mozione 'severa' sulle sue affermazioni fatte durante la trasmissione radiofonica 'La Zanzara' di venerdì 8 gennaio. "Cari colleghi, per la prima volta questo Consiglio regionale è invitato ad esprimersi su una mozione che chiamerà ciascun consigliere, per appello nominale, a dare giudizio sulle affermazioni ed i comportamenti di un assessore regionale. Questa prima volta toccherà a me", scrive Donazzan in una missiva indirizzata oggi ai consiglieri regionali. "Riaffermo 'prima' perché con tutta probabilità questo diverrà un precedente che spianerà la strada alla facoltà di giudicare parole, pensieri, espressioni, atteggiamenti posti in essere in qualsiasi occasione e quindi non solo nell'esercizio del proprio mandato e nelle sedi istituzionali o nel proprio ruolo di rappresentanza, ma in ogni luogo ed in ogni momento", avverte l'assessore.

