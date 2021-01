Vaccini, via libera alla Piattaforma nazionale per aiutare le Regioni a programmare e distribuire le dosi. Sarà gestita da Arcuri (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei Vaccini“, verrà istituita una Piattaforma informativa nazionale per supportare le Regioni che non dovessero farcela a gestire le operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione dei Vaccini anti-Covid. Lo prevede il decreto legge approvato nella tarda serata di ieri, con cui il Consiglio dei ministri ha fissato le restrizioni che saranno in vigore fino al 5 marzo e prorogato a fine aprile lo stato di emergenza. La struttura Sarà gestita dal commissario Domenico Arcuri e agevolerà anche “le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei“, verrà istituita unainformativaper supportare leche non dovessero farcela a gestire le operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione deianti-Covid. Lo prevede il decreto legge approvato nella tarda serata di ieri, con cui il Consiglio dei ministri ha fissato le restrizioni che saranno in vigore fino al 5 marzo e prorogato a fine aprile lo stato di emergenza. La strutturadal commissario Domenicoe agevolerà anche “le attività di distribuzione sul territoriodellevaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto ...

VILLADOSE - Gli ospiti e operatori della residenza Anni Azzurri Sant’Anna di Villadose hanno ricevuto in questi giorni le prime dosi di vaccini contro il Covid-19. Nella struttura ha così preso il via ...

Vaccino anti-Covid, stanno per arrivare le lettere di convocazione dei veneti che hanno da 80 anni in su

Arriveranno nei prossimi giorni, a casa dei cittadini veneti nati nel 1941, le prime lettere di convocazione per fare il vaccino. In ogni lettera saranno indicati il giorno e l’ora in cui è fissata la ...

