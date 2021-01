“Sospensione per dipendenti Rsa se non si vaccinano”, la dichiarazione di Belloni (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giovanni Belloni, presidente di Simersa (Società italiana dei medici delle Rsa), durante un’intervista a La Repubblica ha espresso la sua opinione a proposito del fatto che molti dipendenti delle case… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giovanni, presidente di Simersa (Società italiana dei medici delle Rsa), durante un’intervista a La Repubblica ha espresso la sua opinione a proposito del fatto che moltidelle case… L'articolo proviene da MeteoWeek.

DarioNardella : #LisaMontgomery è stata giustiziata. È la prima donna in 70 anni dopo il ripristino della pena capitale federale da… - amnestyitalia : ULTIM'ORA #USA In corso azione per far annullare dalla Corte suprema la sospensione delle esecuzioni federali di Co… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #14gennaio. #Renzi apre la crisi di #governo, #Conte bis al capolin… - FeluchiPaola : RT @amnestyitalia: ULTIM'ORA #USA In corso azione per far annullare dalla Corte suprema la sospensione delle esecuzioni federali di Cory Jo… - jflagiello : Rendiconto condominiale, ufficiale la proroga della sospensione del termine per presentarlo -