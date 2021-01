Roma | al setaccio le piazze di spaccio di Tor Bella Monaca | 2 giovanissimi pusher nei guai

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Continua senza sosta il controllo nelledida parte dei Carabinieri della stazione di Tor. Nella giornata ieri sono stati arrestati altri duedi cocaina. Leggi anche:di droga ‘in famiglia’ da 30mila euro al mese: in manette madre, figlio, nuora e cugina Tor, i controlli nellediNel corso di una attività di osservazione di una nota piazza didi via dell’Archeologia, è finito in manette un cittadino colombiano di 21 anni, disoccupato e con precedenti. I militari dopo averlo notato aggirarsi con fare sospetto lo hanno fermato per un controllo e a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 50 dosi di ...