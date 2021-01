Pensa se Dave Grohl fosse tuo amico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo confesso: io vorrei chemio. Lo so che è una rockstar milionaria. Ma è anche una delle poche che riescono a oltrepassare con naturalezza il confine tra il musicista idolo e il proprio pubblico. O meglio, ti danno l’illusione che quel confine non ci sia. Ovviamente c’è e tu lo sai. Ma quandoè giù dal palco e si racconta in un’intervista, o anche attraverso i suoi canali social, sembra il tuo vicino di casa, e pure uno di quelli che ti stanno simpatici, non quello che ti ruba sempre il posto auto. Lui è il vicino che ti chiede se ti serve qualcosa, visto che deve passare al supermercato.è quello che quando ha fatto quarant’anni, nonostantegià uno dei principali attori del musicbusiness, se n’è andato ...