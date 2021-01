Lulic inserito in lista campionato | è un nuovo inizio

(Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA - "La S.S. Lazio rende nota la variazione all'interno dell'elenco dei calciatori 'Over 22' utilizzabili nelle competizioni Lega Serie A mediante la quale Senadprende il posto di Djavan ...

Corriere dello Sport.it

Lulic è tornato. Dopo quasi un anno di inattività causa infortunio alla caviglia, Il capitano della Lazio è stato inserito nella lista degli over 22 per il campionato e ...